Ригони переходит из “Зенита” в “Сампдорию” до конца сезона

С августа 2017-го года 26-летний аргентинец вышел за клуб Санкт-Петербурга в 45-ти матчах.

Эмилиано Ригони покидает Санкт-Петербург и отправляется в Италию. Клуб “Сампдория” арендовал игрока до конца сезона.

“Зенит” официально объявил о переходе футболиста в понедельник 2 сентября. “Сампдория” получит право выкупа аргентинца.

Ригони играет за “Зенит” с августа 2017-го. Он вышел на поле в 45-ти матчах, забил 9 голов и сделал 11 голевых пасов. Аргентинцу 26 лет.

Полузащитник долгое время не попадал в стартовый состав клуба Санкт-Петербурга, но после травмы Дриусси Семак и тренерский штаб “Зенита” отправляли его в игру с первых минут. Дриусси восстановится через неделю-две.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Медведев прокомментировал трансферную кампанию “Зенита”.