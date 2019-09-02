Медведев прокомментировал трансферную кампанию «Зенита»

Генеральный директор петербургского»Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансферную кампанию клуба.

В понедельник, 2 сентября, станет известна дальнейшая судьба Эмилиано Ригони, Михи Мевли и Эмануэля Мамманы, сообщил Медведев после матча «Зенита» со «Спартаком». Не исключено, что футболисты покинут состав сине-бело-голубых.

Медведев также подчеркнул, что «Зениту» предстоит играть на три фронта — в чемпионате России, национальном Кубке и Лиге чемпионов.

Напомним, что «Зенит» 1 сентября одержал победу в восьмом туре РПЛ со счетом 0:1. Против петербургского клуба на стадионе «Открытие Арена» сыграл московский «Спартак».

Сейчас «Зенит» находится на третьей строчке турнирной таблицы. В активе команды 17 очков. Аналогичные результаты показали»Краснодар» и «Ростов».

Следующий матч «Зенит» в рамках РПЛ пройдет 15 сентября на «Газпром Арене». Петербуржцы встретятся с тульским «Арсеналом».