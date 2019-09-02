Автобус протащил пенсионерку по земле в Красном селе

Автобус протащил пенсионерку по земле в Красном селе
Пенсионерка отделалась ушибами и вскоре уехала на следующем автобусе. Фото: скриншот видео "Транспортный коллапс Красное село"

Водитель только от своих пассажиров узнал, что нечаянно защемил женщину дверьми.

Водитель автобуса в Красном Селе не заметил пенсионерку, которая заходила в салон, закрыл двери и протащил пожилую женщину по земле.

Видео: Транспортный коллапс Красное село

О происшествии на проспекте Ленина рассказали в группе “Транспортный коллапс, Красное село” вечером 2 сентября. Очевидцы утверждают, что водитель автобуса №149 узнал о случившемся только от своих пассажиров.

В сети появилось видео с места события: на нем видно, как автобус отъезжает от остановки “Улица Массальского”, а на проезжей части остается лежать тело пострадавшей. К ней подбежали очевидцы и подняли с асфальта. Свидетели рассказали, что пенсионерка отделалась ушибами и вскоре уехала на следующем автобусе.

Ранее GazetaSPb сообщила, что пьяная женщина сорвала серьги с пенсионерки на Руднева.

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