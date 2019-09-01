Пьяная женщина сорвала серьги с пенсионерки на Руднева

В Выборгском районе Петербурга расследуют дела об ограблении 73-летней пенсионерки. Женщина нарвалась на пьяную злоумышленницу на улице Руднева.

По словам заявительницы, инцидент произошел у дома №13, корпус 1. Неизвестная женщина подошла к пенсионерки и, применив физическую силу, сорвала с её уха сережку. После чего скрылась.

Злоумышленница, как утверждает потерпевшая, была пьяной. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «грабеж», сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция разыскивает злоумышленницу и выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что в дом пенсионерки в селе Алеховщина в Лодейнопольском районе Ленобласти проник неизвестный. Злоумышленник избил женщину, а после похитил у неё 1,5 тыс. рублей и три мобильных телефона.