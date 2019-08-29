В Ленобласти мужчина всю ночь избивал, а после ограбил пенсионерку

В Лодейнопольском районе Ленобласти задержан злоумышленник, избивший и похитивший имущество у пожилой жительницы села Алеховщина.

Как стало известно GazetaSPb, вечером 27 августа в квартиру женщины 1945 года рождения в одном из жилых домов села Алеховщина в Лодейнопольском районе проник посторонний. В течение ночи он избивал пенсионерку, а после похитил у нее 1,5 тысяч рублей и 3 мобильных телефона, затем скрылся с места происшествия. Об этом в местную полицию сообщил сын пострадавшей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого преступника возле дома 30 по улице Нагорная в деревне Тервеничи Лодейнопольского района. Им оказался мужчина 1985 года рождения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

Ранее GazetaSPb сообщала, что мошенники украли у пенсионерки сбережения из квартиры в Невском районе.