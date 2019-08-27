Мошенники украли у пенсионерки сбережения из квартиры в Невском районе

Петербургские правоохранители разыскивают двоих злоумышленников, похитивших у пенсионерки 415 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.

По данным регионального главка МВД России, в понедельник, 26 августа, около двух часов дня в квартиру 83-летней пенсионерки в доме 46 по улице Цимбалина постучались двое неизвестных и, под предлогом установки противопожарного оборудования, проникли внутрь.

После их ухода женщина обнаружила пропажу 415 тысяч рублей, которые хранились в двух сумках на верхней полке шкафа.

Сотрудники правоохранительных органов Невского района возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Полиция разыскивает преступников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец представился сотрудником гипермаркета и завладел деньгами пенсионерки. В Невском районе Санкт-Петербурга мошенник обманным путем завладел деньгами пенсионерки.