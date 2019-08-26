Петербуржец представился сотрудником гипермаркета и завладел деньгами пенсионерки

В Невском районе Санкт-Петербурга мошенник обманным путем завладел деньгами пенсионерки.

О случившемся в полицию сообщили в воскресенье, 25 августа. 76-летняя женщина прогуливалась по парку на Искровском проспекте, когда к ней подошел неизвестный и представился сотрудником одного из гипермаркетов. После чего он ушел от пенсионерки с 15 тыс. рублями.

Как сообщает ГУ МВД России по городу и области, по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов приняли меры к розыску злоумышленника.

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