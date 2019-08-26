Петербуржец представился сотрудником гипермаркета и завладел деньгами пенсионерки

Петербуржец представился сотрудником гипермаркета и завладел деньгами пенсионерки
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

В Невском районе Санкт-Петербурга мошенник обманным путем завладел деньгами пенсионерки.

О случившемся в полицию сообщили в воскресенье, 25 августа. 76-летняя женщина прогуливалась по парку на Искровском проспекте, когда к ней подошел неизвестный и представился сотрудником одного из гипермаркетов. После чего он ушел от пенсионерки с 15 тыс. рублями.

Как сообщает ГУ МВД России по городу и области, по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов приняли меры к розыску злоумышленника.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что житель Санкт-Петербурга заколол отца на Гранитной улице. Все произошло в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Обвиняемому может грозить до 15 лет тюремного заключения.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти мошенничество новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Теплосеть» модернизирует систему теплоснабжения Васильевского острова
Фура протащила перестраивающуюся легковушку на Маршала Жукова
В Роскачестве рассказали, как уберечь ребенка от травли в соцсетях
Grow Food вкладывается в первый завод в Колпино
Актер Удо Кир собирается посетить фестиваль «Послание к человеку» ...
Петербуржцы спешат получить финскую визу до начала осени
Сломанные лифты и протечки крыш стали главными вопросами к ГЖИ в июле
ДТП в обмен на лайки (а мать не жалко)