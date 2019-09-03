На ремонт Корпусной улицы выделят почти 27 миллионов

В Петроградском районе Петербурга начался ремонт Корпусной улицы. Работы обойдутся в 26,78 млн рублей.

Подрядчику предстоит обновить участок дороги протяженностью 0,63 км. Ремонтом занялась компания ООО «СевЗапДор».

Площадь проезжей части, на которой пройдут работы, составит 7,64 тыс. кв. метров, тротуара — 3,76 тыс. кв. метров, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ).

В связи с ремонтом движение транспорта на Корпусной улицы будут ограничено поэтапно. С 1 по по 10 сентября и с 20 по 25 сентября ограничения коснутся участка от улицы Красного Курсанта до Большой Зелениной.

С 11 по 12 сентября для проезда будет недоступна Корпусная улица от Пионерской улицы до Большой Зелениной.

С 13 по 19 сентября автомобили не смогут проехать от улицы Красного Курсанта до Пионерской.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге запустили рабочее движение на участках Богатырского и Комендантского проспектов.