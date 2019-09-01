На Богатырском и Комендантском запустили рабочее движение

На Богатырском и Комендантском запустили рабочее движение
Комендантский проспект. Фото: Википедия

В Петербурге 1 сентября запустили рабочее движение на участках Богатырского и Комендантского проспектов. Сделать это удалось в установленный срок.

Работы велись на участках Богатырского проспекта от улицы Гаккелевской до улицы Байконурской и Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы.

К сентябрю на Богатырском обеспечили движение и обустроили временные выезды на прилегающие территории. На участке переустроены инженерные сети, нанесена дорожная разметка и организованы остановки наземного транспорта.

Строительство участка Комендантского проспекта велось с 2012 года. Подрядчик обеспечил сквозной проезд от жилой застройки, установил освещение, светофорный пост и нанес дорожную разметку.

Ранее сообщалось, что участок КАД от Парашютной улицы до проспекта Культуры откроют 2 сентября.

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