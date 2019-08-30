На участке КАД Петербурга полностью восстановят движение

Участок кольцевой автодороги от Парашютной улицы до проспекта Культуры (15-й км+400 — 25-й км внутреннего кольца и 116-й км — 125-й км кольца внешнего) постепенно приходит в режим нормального функционирования.

Так, с 31 августа 2019-го года откроют движение по внешнему кольцу, а с 2 сентября того же года — обе полосы в каждом из направлений. Соответствующую информацию выяснил корреспондент GazetaSPb у главы территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского

Напомним, реконструкция КАД СПБ от Горской до Приозерского шоссе был решён в мае 2018-го года, после чего тот или иной участок шоссе стал время от времени быть недоступен для автомобилей. Завершить его (а это финальный этап расширения Питерской кольцевой) обещают до ноября 2020-го года.