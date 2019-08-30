Петербург и Дрезден усилят сотрудничество по всем фронтам

Август Сильный, курфюст Саксонии и Польши - статуя в Дрездене. Действительно, что-то общее с Петербургом прослеживается. Фото: pixabay.com

Август Сильный, курфюст Саксонии и Польши - статуя в Дрездене. Действительно, что-то общее с Петербургом прослеживается. Фото: pixabay.com

Заявление о грядущем (вернее, идущем с 2018-го) сотрудничестве Северной столицы и немецкого Дрездена в «сферах транспорта, коммунального хозяйства, жилищного и дорожного строительства и ИТ-технологий» сделал врио петербургского градоначальника на встрече с обер-бургомистром Дрездена Дирком Хильбертом сегодня в Смольном.

В ходе беседы Беглов особо отметил, что Петербург более чем заинтересован развитием торговых отношений с Германией — и, конечно, с Дрезденом, «побратимским» отношениям с которых без году шестьдесят. В 2018-м году такую давнюю дружбу российско (тогда ещё советско)-немецких городов даже отметили специальной наградой МИД-ы обоих стран.

Помимо вопросов хлеба насущного, говорили в Смольном и о культуре. так, Петербург выразил удовлетворение и пообещал поддержку в проведении в Северной Пальмире Дрезденского оперного бала. Представления, кстати, запланированы уже в это воскресенье, 31 августа в Михайловском театре, центральной филармонии и на Площади искусств.

Также GazeteSPb стало известно о грядущей активизации российско-германских школьно-студенческих обменах, усилении контактов деятелей культуры и попытках перенять друг у друга опыт работы в сфере ЖКХ.

Ранее GazetaSPb сообщала, что «на дороги» в грядущем году из бюджета просят не меньше 21 миллиарда рублей. Но это не предел.