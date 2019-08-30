На уборку дорог Петербурга нужно ещё 5 млрд рублей (имеющихся 9-ти не хватает)

Продолжающиеся «нулевые чтения» бюджета 2020-го года показывают, что денег нужно всё больше и больше. Так, глава Комитета по благоустройству правительства Петербурга Владимир Рублёвский попросил довести цифру, выделенную на уборку городских дорог более чем до 14 млрд рублей.

По планам прошлого года, на дороги ведомству Рублевского полагалось 9,2 млрд — но он полагает, сообщает «Фонтанка», что их может и не хватить. Во всяком случае, этому есть доказательство: уборкой снега в текущем году оказалось недовольно порядка 80% жителей города, а жертвами зимней стихии, вовремя нелокализованной коммунальщиками, стало примерно 400 человек, один из которых скончался.

Кстати, ранее в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры тоже отметили, что нужны деньги — и тоже на дороги. Так, в ходе того же «нулевого» чтения бюджета глава КРТИ Виктор Харлашкин отмечал, что на ремонт дорог в грядущем году нужно добавить 5,7 миллиардов, а на восстановление магистралей — 1,2 миллиарда.

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что Россия ускоряет темпы увеличения импорта пластикового мусора.