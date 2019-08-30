Россия ввозит всё больше отработанного пластика, но продаёт макулатуру

Россия ввозит всё больше отработанного пластика, но продаёт макулатуру
Мусорный тупик (неметафорический). Фото: pixabay.com

В России наметился тренд на увеличение импорта пластиковых отходов и сокращение внутренней переработки отработанной бумаги, которая отправляется за кордон. При этом абсолютно все переработчики мусора жалуются, что им его не хватает.

Ситуация была бы странной — достаточно пройтись по улице, чтобы увидеть, что мусора более чем достаточно. Но, как пишет РБК, причиной всему — так и не сформированная система раздельного сбора мусора. По каковой причине и увеличивается закупка отработанной пластмассы за рубежом (за прошлый год он увеличился на 32% — 20 миллионов долларов).

В идеале, перерабатывающие цеха должны заполнять отечественные отходы — однако они до сих пор, по данным «Гринпис» оказываются на свалке в несортированном виде. Сортируют, делят по степени необходимой переработки, на данный момент только 6% отходов. В результате, чтобы не простаивать, заводы вынуждены покупать сырьё за границей. А вот макулатуру (которой тоже дефицит) выгодней продать заграницу — там заплатят больше, чем на отечественных заводах.

Напомним, в 2018-м году в РФ количество отходов увеличилось на 14%, достигнув 7,2 миллиарда тонн. В основном это побочный эффект добычи полезных ископаемых, которые успешно утилизируются.

Однако при этом есть ещё коммунальные отходы (ТКО), которых в РФ каждый год — около 70 миллионов тонн. Перерабатывается из них только 5, а остальное закапывается на полигонах (время от времени провоцируя недовольство местных жителей) или сжигается (хотя неизвестно, что лучше). Из 3 миллионов тонн пластика, образовывающегося в России ежегодно, перерабатывается лишь 12%.

Одновременно с этим, в 2018 году в Россию ввезли 314,7 тысяч тонн (0,004% от общего числа отходов) разнообразных отходов для переработки или захоронения. Пластика из них было — 24 тысячи тонн, что в процентном отношении немного.

Однако динамика вполне конкретна: в 2018-м году Россия закупает «отходы, обрезки и скрап из пластмасс» на $15,4 млн, в 2017-м — $16,3 млн, в 2018-м на $20,3 млн. А вот только за первое полугодие текущего, 2019-го года Россия увеличила импорт пластикового мусора на 41% — уже проведены сделки на 12,6 миллионов долларов.

При этом, пишет издание, мусороперерабатывающая промышленность находится в замкнутом круге — она не будет вкладываться в раздельный мусоросбор, пока это будет дороже, чем купить мусор из-за границы. А раздельного мусоросбора не будет, пока его не станут покупать (чего делать не станут, пока он не станет, собственно, раздельным).

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