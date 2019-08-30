Петербург может присоединиться к движению «Умники и умницы

Такой ответ дали ленинградские чиновники на прямой вопрос модератора VI Всероссийского Родительского Собрания Юрия Вяземского.

В ходе работы форума, который наблюдал корреспондент GazetaSPb, Юрий Вяземский попросил «воспользоваться своим правом» и спросил, когда в Петербурге станет возможным нечто подобное московскому конкурсу «Умники и умницы» (телепередача, благодаря которой возможно поступить в МГИМО вне конкурса и бессменным ведущим которого он является).

Отвечая на этот вопрос, Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, Сергей Тарасов ответил, что регион всегда положительно относится к любым конкурсам, которые позволяют выявить таланты среди молодёжи. Кроме того, имеются плотно налаженные контакты с МГИМО, что, гипотетически, может упростить процедуру. Иными словами, у него принципиальных возражений по вопросу нет.

В ответ на это Вяземский процитировал Мефистофеля: » Имей в виду, я это все запомню!»

Напомним, что VI всероссийское родительское собрание 30 августа впервые проходило в Петербурге — и дало примерное понимание того, что ждёт учителей и учеников в ближайшие годы. GazetaSPb подобрала для жителей города краткую выжимку из сказанного.

Общероссийское родительское собрание — как это было. Видео: vk.com/minprosvet