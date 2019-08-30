Что принесёт Петербургу VI Общероссийское родительское собрание?

Петербург впервые применяет у себя Общероссийское родительское собрание — в 56-й гимназии на Чкаловском проспекте. Помимо чиновников и экспертов ведомства, присутствовал там и врио губернатора Петербурга Александр Беглов — а онлайн происходящее наблюдали корреспонденты GazetaSPb.

Председательствует на мероприятии глава Минпросвещения Ольга Васильева, отметившая, что место выбора площадки для проведения собрания — не случайна. Здесь много победителей олимпиад всех уровней, и, главное, уходящие вглубь научные и образовательные традиции.

Из актуального для города сообщается, что в Петербурге и дальше планируют развивать образовательную сферу. Так, в пятилетний срок врио губернатора пообещал открыть 159 заведений для дошколят и 94 школы. Причём деньги на это есть (нужно 390 млрд рублей), а, если нужно, поможет — и уже помогает, Федеральный центр. Кстати, 1 сентября в Северной столице впервые откроют свои двери 9 школ, а до 1 января 2020-го года — ещё 2.

Что касается поддержания образовательного фонда в надлежащем состоянии, то в текущем году завершены ремонтные работы в 88 общих средних учебных учреждениях. На следующий планы примерно такие же — 90 школ. Таже до 2024-го года обещают переоборудовать 490 школ, в каждую из которых проведут высокоскоростной интернет, а 50% учителей пройдут переподготовку.

Кроме того, из хороших новостей — с 1 сентября классным руководителям обещают надбавку к зарплате порядка 5000 рублей. Сколько-то ещё денег, возможно, получат заведующие по учебной части (но это не точно).

Наблюдать онлайн диалоги о детях, школах и вообще можно онлайн — на сайте Минпросвещения.