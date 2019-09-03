В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться энтеровирусной инфекцией

Один из симптомов – повышение температуры. Фото: pixabay.com

Один из симптомов – повышение температуры. Фото: pixabay.com

На территории Санкт-Петербурга стремительно распространяется энтеровирусная инфекция. За последние полгода заболеваемость возросла более чем в 1,5 раза.

В первую очередь эксперты Роспортребнадзора по городу советуют регулярно мыть руки. Также пить, есть стоит только из своей посуды и из проверенных источников. ЭВИ распространена повсеместно.

Зачастую передача данной инфекции происходит пищевыми, водными и контактно-бытовыми путями. А вот питомцев опасаться не стоит, от них энтеровирусной инфекцией заразиться невозможно.

Наиболее тяжелой формой инфекции является серозный менингит. Первые его симптомы – повышение температуры до 38-40 градусов, слабость, головная боль, тошнота, рвота, светобоязнь.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Роспотребнадзор рассказал о качестве воды в Ленинградской области.