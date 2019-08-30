Роспотребнадзор рассказал о качестве воды в Ленобласти

Роспотребнадзор рассказал о качестве воды в Ленобласти
. В воде девяти районов области обнаружили повышенное содержание канцерогенного хлороформа. Фото: pixabay

Руководитель управления Роспотребнадзора Ольга Историк рассказала, жители каких районов Ленинградской области пьют плохую воду.

Последние исследования показали, что как минимум 17% проб, которые были взяты из водозаборов в разных районах ЛО, не соответствуют нормам, что является худшим показателем за 3 года. В воде девяти районов области обнаружили повышенное содержание канцерогенного хлороформа.

Оказалось, что вода опасна для в городах Волхов, Выборг, Приморск, Светогорск, Кировск, Приозерск, Лодейное Поле, в поселках Гончарово Выборгского района, поселках Малышево и Советский Выборгского района, поселках Павлово, Мга, Молодцово Кировского района и поселке Кузнечное Приозерского района.

В Ленобласти утвердили региональный проект «Чистая вода», действие которого продолжится до 2024 года. На его реализацию выделят не менее 3,4 млрд рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Ленобласть и Финляндия объединятся для защиты Финского залива от загрязнений.

вода качество ленобласть роспотребнадзор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Основателя Twitter взломали
Стало известно в каком городе пройдет «Евровидение-2020»
В Янино нашли семь угнанных Hyundai в одном месте
Санкт-Петербург примет эстафету кругосветного плавания
Роспотребнадзор рассказал о качестве воды в Ленобласти
На Кипре за убийство галлюциногенным отваром задержали россиянку
Семеро пожарных почти час тушили дом в Ленобласти
В Александринке открыли бюст императрицы Елизаветы Петровны