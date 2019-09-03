Интервью: маленькие магазины закрываются ежедневно

Григорий Павлов, директор Ассоциации Магазинов Розничной Торговли, объединения мелко- и среднесетевой продуктовой розницы в интервью GazetaSPb рассказал о том, как сложно выжить мелким розничным магазинам.

На прошлой неделе Ассоциация сообщила об официальном запуске. Какие цели и задачи вы перед собой ставите?

В рамках Ассоциации Магазинов Розничной Торговли, сокращенно АМАРТ, мы начали объединять мелко-, среднесетевую и несетевую продуктовую розницу для совместного участия в маркетинговых программах производителей напитков, продуктов питания, бытовой химии, и получения дополнительного дохода магазинами от реализации, прежде всего, своего текущего ассортимента.

По сути, такого рода преференции доступны в основном крупным сетевым магазинам. Мы же, в рамках АМАРТ, хотим, чтобы подобными преимуществам пользовалась и независимая розница, в том числе и малая торговля.

Кто сегодня на розничном рынке участвует в такого рода программах и что конкретно это за программы?

Известно, что крупные розничные сети находятся в постоянном контакте с производителями по получению наиболее выгодных условий. И это им успешно удается. Такими примерами программ могут быть промо-мероприятия, акции, скидки, ретробонусы, — которые на регулярной получает крупный сетевик.

При этом такие программы по факту закрыты для малой розницы. Да и ритейлеру с несколькими десятками магазинов они могут быть доступны, но в достаточно усеченном виде. Производитель в подобных случаях действует «по остаточному принципу», в приоритете обычно крупный федеральный ритейлер.

Как сейчас обстоят дела в малой рознице? Как себя чувствует независимые магазины?

Сегодня малая и независимая розница поставлена в очень сложные условия, принимая во внимания как рост и развитие крупных розничных сетей, недоступность маркетинговых программ и соответствующих акций от производителей. И это на фоне повышения арендной платы, роста коммунальных тарифов, платы за онлайн-кассу, банковского эквайринга, подключения к системе ЕГАИС, роста налоговой нагрузки, плюс возможной отмены ЕНВД, о котором сейчас много разговоров.

Поэтому практически ежедневно прекращают работу десятки розничных магазинов. А это и сокращение рабочих мест, и падение собираемости налогов, и рост социальной напряжённости. Не секрет, что во многих таких магазинах нередко трудится вся семья собственника. И магазин является их единственным источником дохода.

В чем отличие АМАРТ от других ассоциаций?

АМАРТ – это возможность для владельцев продуктовых магазинов развивать свое дело и иметь возможность конкурировать с большими торговыми сетями. Мы объединяем независимые розничные магазины и сети, в первую очередь, продуктовые магазины, для совместного участия в маркетинговых программах производителей с целью получения дополнительного дохода. Речь, как правило, идет о бездефектурном наличии, специальной выкладке товара, различного рода акциях.

В зависимости от определенного производителя и бренда дополнительный доход собственника магазина может составить от 1% до 40% от суммы закупа. Речь, в первую очередь, идет о текущем ассортименте магазина. При этом наши члены самостоятельно выбирают маркетинговые программы производителей, которые им интересны и выгодны.

Какой объем мелкосетевой розницы в России? Можете поделиться данными по рынку?

Мелко-, среднесетевая и несетевая продуктовая розница – это свыше половины всех торговых точек в нашей стране, а их по данным статистики, до 700 000. При этом, именно такие магазины недооценены многими производителями.

Тем не менее, это достаточно большой рынок с ежегодным оборотом свыше 20 трлн рублей. И когда магазины объединены в единую систему и имеют общий маркетинговый центр в лице Ассоциации, то и подход со стороны производителей будет на уровне крупных продуктовых сетей со всеми вытекающими перспективами и последствиями.

По факту, только объединившись, мы вместе сможем противостоять натиску крупных федеральных сетей.

Кто может присоединиться к вашей Ассоциации?

К Ассоциации может присоединится любой продуктовый розничный магазин или сеть, вне зависимости от количества магазинов, размеров и расположения. Мы рады всем, кто хочет и дальше развивать свой бизнес и увеличивать прибыль. Членство для магазинов и сетей в АМАРТ бесплатное. Мы принципиально не берем с магазинов никаких вступительных взносов и дополнительных платежей.

Как происходит процесс выступления магазина в АМАРТ?

Для вступления директор или собственник магазина заполняет заявку на нашем сайте — www.amartpro.ru — затем — в течение двух рабочих дней — с ним связывается наш специалист и уточняет дальнейший порядок действий.

А как происходит сам процесс работы с магазином?

Чтобы принять участие в маркетинге производителей и получить вознаграждение, магазин один раз в месяц отправляет в электронном виде в АМАРТ информацию о своих закупках и продажах. На основе этих данных мы проводим переговоры с производителями по получению лучших условий по маркетинговым программам.

Затем собственник или директор магазина самостоятельно выбирает программы для участия и отправляет нам заявку. Заявка согласовывается и магазин продолжает работать в обычном режиме, следуя условиям программы. К слову, в течение месяца программ может быть несколько, вплоть до 10-12. По итогам участия происходит сверка на уровне — «магазин-АМАРТ-производитель» — и магазин получает вознаграждение в денежной форме на свой расчетный счет.

Кто ваши поставщики и как происходит взаимодействие с ними?

Мы сотрудничаем с производителями напитков, продуктов питания, бытовой химии и косметики. Безусловно, мы рады как крупным и средним производителям, так и небольшим поставщикам качественной продукции. Сотрудничество с АМАРТ — это широкие возможности для увеличения продаж, доступ к витринам и прикассовым зонам, трейд-маркетинговые возможности и, в конечном итоге, рост прибыли. В результате, производитель увеличивает свою долю рынка.

Помимо маркетинга от производителей, как еще вы можете помочь малой рознице?

Само собой, наша поддержка не ограничивается только маркетингом от производителя. Мы готовы предложить такие дополнительные услуги, как полный̆ аудит магазина с последующими практическими рекомендациями по сокращению издержек и повышению прибыльности, юридическую поддержку, помощь в подборе персонала, обучении, повышении квалификации, тренинги для сотрудников магазина, организацию сплачивающих мероприятий, разработку и создание интернет-сайта магазина, работу с социальными медиа, сайтами отзывов, форумами и создание промо-роликов.