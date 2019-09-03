За твит о детях силовиков блогера Синицу приговорили к пяти годам

За твит о детях силовиков блогера Синицу приговорили к пяти годам
Блогера обвинили в призыве к убийству детей силовиков. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Пресненский суд Москву 3 сентября вынес приговор по делу блогера Владислава Синицы. Его обвиняют в экстремизме.

Синицу приговорили к пяти годам в колонии общего режима. Суд согласился с тем, что один из его постов в Twitter призывал к убийству детей сотрудников правоохранительных органов. Сообщение блогер оставил после несанкционированных акций в Москве.

Блогер вину не признает и утверждает, что его слова были вырваны из контекста. Мужчина намерен обжаловать приговор в Московском городском суде и Европейском суде по правам человека, пишет «ТАСС» со ссылкой на адвоката Синицы.

Отметим, что Гособвинение просило максимального срока для подсудимого. По статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» это шесть лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд прекратил дело об экстремизме за пост в соцсети «ВКонтакте» в отношении Юрия Петрова.

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