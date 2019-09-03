В Отрадном в аварии скончался мужчина

Пострадавшего не успели довезти до больницы, он скончался в карете скорой помощи.

Все случилось сегодня, 3 сентября, в Кировском районе региона. Обо всем сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Автомобиль ВАЗ-2114 двигался по Советскому проспекту, когда вдруг съехал в кювет и перевернулся. Что стало причиной ДТП – непонятно, но водителю потребовалась помощь врачей. Ему вызвали карету скорой помощи, медики успели его погрузить его в машину, но до медицинского учреждения пострадавший не доехал. Он скончался от серьезности полученных травм. Личность водителя пока не установлена, сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что иномарка на скорости вошла в отбойник на мосту возле станции «Скачек». Иномарка превратилась в груду металла. Состояние водителя не сообщается.