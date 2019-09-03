Иномарка на скорости вошла в отбойник на мосту возле станции «Скачек»

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Северной столицы произошло серьезное ДТП. Участники движения стояли в пробке больше часа.

Авария случилась на мосту возле станции «Скачки». Водитель автомобиля Ford на большой скорости влетел в отбойник. Иномарка превратилась в груду металла. Состояние водителя не сообщается.

Об инциденте рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Пользователи пишут, что некоторые участники движения решили ехать через Анино, так как движение на участке полностью встало.

Ранее GazetaSPb сообщали о ДТП с трамваем. Иномарка решила проскочить перед ним на перекрестке, но не успела, чем спровоцировала аварию. В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиром трамвая пришлось покинуть транспортное средство.