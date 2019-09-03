Легковушка не пропустила трамвай на перекрестке Купчинской и Пловдивской

Авария с участием трамвая случилась в одном из районов Петербурга сегодня, 3 сентября, около 7 часов вечера.

«На перекрестке Купчинской и Пловдивской в сторону Дмитрова трамваи встали», — пишет очевидец в соцсети «ВКонтакте».

Водитель легкового автомобиля решил проскочить перед трамваем, но не успел. Трамвай ударил «легковушку» в бок. Движение по рельсам заблокировано. Никто не пострадал.

Об инциденте рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее GazetaSPb сообщали об эвакуации сотрудников и посетителей бассейна «Спартак». Там произошел пожар. К месту происшествия прибыли 11 машин пожарной техники, а также реанимация и полиция. Обошлось без пострадавших.