Из-за пожара в бассейне «Спартак» в Петербурге эвакуировали людей

В Петербурге произошел пожар в бассейне «Спартак», соседствующим с Санкт-Петербургским дельфинарием. Возгорание произошло сегодня, 3 сентября, около 6 часов вечера.
Все произошло на Константиновском проспекте, 19. К настоящему моменту эвакуация всех сотрудников и посетителей уже проведена. В результате инцидента обошлось без пострадавших. Возгорание ликвидировано.
Главное управление МЧС России по Петербургу сообщило корреспонденту «Мойки78», что пожар случился на чердаке здания. Горел короб вентиляции.
В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербрг» соцсети «ВКонтакте» рассказали, что на место прибыло 11 пожарных машин, а также реанимация и сотрудники полиции.
Изначально в пресс-службе МЧС GazetaSPb сообщали о пожаре в дельфинарии.