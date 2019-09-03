Из-за пожара в бассейне «Спартак» в Петербурге эвакуировали людей

Из-за пожара в бассейне «Спартак» в Петербурге эвакуировали людей
Обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/spb_today скрин из видео

В Петербурге произошел пожар в бассейне «Спартак», соседствующим с Санкт-Петербургским дельфинарием. Возгорание произошло сегодня, 3 сентября, около 6 часов вечера.

Все произошло на Константиновском проспекте, 19. К настоящему моменту эвакуация всех сотрудников и посетителей уже проведена. В результате инцидента обошлось без пострадавших. Возгорание ликвидировано.

Главное управление МЧС России по Петербургу сообщило корреспонденту «Мойки78», что пожар случился на чердаке здания. Горел короб вентиляции.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербрг» соцсети «ВКонтакте» рассказали, что на место прибыло 11 пожарных машин, а также реанимация и сотрудники полиции.

Изначально в пресс-службе МЧС GazetaSPb сообщали о пожаре в дельфинарии.

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