Ригони хочет статься в «Сампдории»

Ригони хочет статься в &#171;Сампдории&#187;
Ригони ушел в аренду. Фото: https://fc-zenit.ru/

Футболист перешел в итальянский клуб, но его контракт с «Зенитом» истекает только через два года.

Об этом стало известно сегодня, 3 сентября. Обо всем сообщается на сайте «Сампдории». О трансфере Эмилиаоно Ригони объявили вчера, но игрок уже изъявляет желание остаться в итальянском клубе. Игрок заявил, что тренер команды хотел видеть его в «Самподории» и он постарается оправдать его доверие и надежды. Ригони рад вернуться в чемпионат Италии, а также ждет возможности выйти на поле.

«Хочу хорошо выступить в этом сезоне и остаться в «Сампдории» дальше»,

— поделился футболист.

Напоминаем, что футболист присоединился к «сине-бело-голубым» два года назад, за это время он вышел на поле 45 раз и забил девять голов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Ригони переходит из “Зенита” в “Сампдорию” до конца сезона.

Полузащитник долгое время не попадал в стартовый состав клуба Санкт-Петербурга, но после травмы Дриусси Семак и тренерский штаб “Зенита” отправляли его в игру с первых минут. Дриусси восстановится через неделю-две.

зенит Эмилиано Ригони
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