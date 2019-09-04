В США подросток убил пятерых членов семьи

Мальчик признался в своем преступлении, но что стало причиной – не уточняется.

Об этом стало известно 3 сентября. Все случилось в штате Алабама в одном из домов. Обо всем сообщили в Twitter-аккаунте офиса шерифа округа Лаймстоун.

В посте сказано, что за ружье взялся четырнадцатилетний американец. Мальчик стрелял в пятерых членов семьи – трое из них скончались на месье от серьезности полученных травм, еще двое смогли дождаться врачей. Их доставили в больницу, медики оценивали их состояние как тяжелое. В результате их жизни не удалось спасти. Мальчика допросили, и он сознался в содеянном, а также согласился сотрудничать со следствием – он пообещал помочь орудие убийства. Ружье, по словам подростка, он выбросил недалеко от дома. Что стало причиной для жестокой расправы – непонятно, подробности пока что не разглашаются.

Напоминаем, что подобный инцидент случился этим летом в России. Мальчик расстрелял всех членов своей семьи – младших детей и даже пожилых дедушку и бабушку, а затем умер сам. Он хотел, чтобы родственники не грустили о его кончине.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что чиновники помогут в организации похорон семьи, которую зарубил подросток.