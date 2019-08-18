Чиновники помогут в организации похорон семьи, которую зарубил подросток

Мальчик убил свою семью топором, после чего погиб сам, оставив предсмертную записку. Фото: pixabay

Мальчик убил свою семью топором, после чего погиб сам, оставив предсмертную записку. Фото: pixabay

Правительство Ульяновской области окажут помощь в организации похорон отцу подростка, который зарубил топором всю свою семью.

Заместитель главы Ульяновской области Сергей Люльков приехал на место трагедии, где встретился с отцом 16-летнего подростка, который зарубил топором свою семью, а после покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС.

«Помощь будет оказана в организации похорон. Есть четкое понимание, что мы окажем эту помощь», — заявил губернатор Ульяновской области.

По словам Люлькова, пока неизвестно, где пройдут похороны подростка, подозреваемого в убийстве пятерых членов своей семьи. Отец мальчика проживает в другом районе, он находится в шоковом состоянии сейчас.

Ранее в селе Патрикеево Ульяновской области нашли тела пожилых мужчины и женщины, женщины среднего возраста и двух малолетних детей. Позже в селе, около вышки сотовой связи, было найдено еще одно тело, принадлежащее 16-летнему родственнику убитых. Согласно версии следствия, мальчик убил свою семью топором, после чего погиб сам, оставив предсмертную записку.

Чиновник добавил, что семья подозреваемого была благополучной, но малообеспеченной. Он также отметил, что подросток учился в школе на «отлично» и вел себя положительно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ульяновский подросток убил всю семью, а потом и себя.