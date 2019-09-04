Петербуржец расплатился за пиццу фальшивыми деньгами

Мужчина отдал курьеру купюру в 5 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Мужчина отдал курьеру купюру в 5 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

За сбыт поддельных банковских билетов РФ можно получить от 5 до 8 лет лишения свободы.

В суд Петроградского района Петербурга идет дело о фальшивомонетничестве. Петербуржец заказал пиццу и заплатил за нее ненастоящими деньгами.

Правоохранительные органы выяснили, что мужчина купил пятитысячную фальшивую купюру в этом июне, сообщили GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат, в прокуратуре Петербурга 4 сентября. Житель Петроградской стороны заказал еду через службу доставки и отдал подделку курьеру.

Теперь дело рассмотрят в суде. По статье о сбыте фальшивых банковских билетов 186 УК РФ можно получить от 5 до 8 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Ранее GazetaSPb сообщила, что петербуржца оштрафовали за поддельную виагру — мужчина пытался выдать продукт за брендовый.