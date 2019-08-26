Петербуржца оштрафовали за поддельную виагру

Петербуржца оштрафовали за поддельную виагру
Товар петербуржца решили уничтожить. Фото: pixabay.com

Предприниматель пытался выдать таблетки за товар популярного производителя.

Житель Санкт-Петербурга перед судом за незаконные средства индивидуализации товаров. Предприниматель продавал контрафактные таблетки, выдавая их за фирменную виагру.

Обвиняемый Андрей Амвросенко в конце апреля продал 10 упаковок по цене 7,3 тысяч за пачку и еще 10 упаковок по 6,3 тысячи, сообщили GazetaSPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 26 августа. На упаковках был изображен товарный знак компании Viprogra, хотя индийский производитель не заключал с петербуржцем лицензионный договор и тем не более не давал права использовать свой товарный знак.

Таблетки реализовались без соблюдения параметров качества и отличаются от того, за что предприниматель попытался выдать свой товар. Петербуржца решили оштрафовать на 10 тысяч рублей, а всю поддельную виагру уничтожат.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Петербурге растут продажи лекарств, а аптеки закрываются.

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