В Петербурге продажи лекарств растут, а аптеки закрываются

Все чаще петербуржцы заказывают лекарства через интернет. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Все чаще петербуржцы заказывают лекарства через интернет. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Крупные сети аптек уходят с ранка в Санкт-Петербурге, сокращая количество точек по городу.

Самые популярные городские аптеки закрываются, так, аптечная сеть ГК «Эркафарм», в которую входят, к примеру, «Озерки» и «Доктор Столетов», с 2018 года сократила количество торговых точек на семь. В свою очередь «Родник Здоровья» лишился 23, а «Петербургские аптеки» четырех пунктов, как сообщает РБК.

Навигационный сервис «2ГИС» зафиксировал городскую тенденцию и подвел итог, число аптек в северной столице в первой половине 2019 года упало на 1% в сравнении с первой половиной 2018.

При этом аналитическая компания RNC Pharma сообщает, что продажи лекарств в аптеках выросли на 4,7%. Эксперты предполагают, что продажи растут, а аптеки закрывают из-за того, что в них цены на лекарства завышены и люди начинают активно заказывать лекарства в через интернет.

Ранее GazetaSPB сообщила о создании 200 новых рабочих мест для инвалидов до конца 2019 года.