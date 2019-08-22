Более 200 рабочих мест для инвалидов создадут до конца года

Вопрос о создании рабочих мест для инвалидов обсуждался сегодня, 22 августа в комплексе творческих реабилитационных мастерских «Монастырская слобода»

Как сообщили по итогу обсуждений в Комитете по труду и занятости населения правительства Петербурга, к осени текущего года будут созданы либо переоборудован 225 рабочих мест для инвалидов, а переобучение для работы на них пройдут 116 человек.

По словам главы Комитета Николая Рогачёва, один только фонд «Кедр» (на базе которого и будут созданы указанные места) за последние три года получил бюджетных субсидий на сумму 2,4 миллиона рублей. В текущем году ему было выделено 877 200 рублей, на которые были приобретены автомобиль, муфельная печень и обеспечен доступ к рабочим местам для сотрудников на инвалидных колясках.

Указывается, что при полной занятости рабочие «Кедра», занятые в швейной, мозаичной и иконописных артелях получают от 18 тысяч рублей в месяц.

Также сообщается,что на июнь 2019 года на квотируемых рабочих местах для людей с инвалидностью трудятся 15 117 человек.

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