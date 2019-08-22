Петербург представляет на WorldSkills профессии будущего

Стенд Петербурга на выставке в Казани. Фото: Комитет по образованию правительства СПб

Стенд Петербурга на выставке в Казани. Фото: Комитет по образованию правительства СПб

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Минпросвещения Ольга Васильева посетили стенд Петербурга на выставке WorldSkills, проходящей в ВЦ «Казань Экспо».

Представляя город на выставке, вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов подчеркнул, что система образования Северной столицы последние годы занимает уверенное лидерство в стране и мире.

«Не случайно, наш город единогласным решением представителей 28 стран-участниц WorldSkills Europe объявлен столицей чемпионата Европы по профессиональному мастерству [EuroSkills] в 2022 году», — отметил он.

Как рассказали в Комитете по образованию правительства Петербурга, стенд организован в рамках 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству. Петербург здесь представлен как центр передовых технологий и профессий высоких технологий. Так, любой желающий посетитель стенда может попробовать себя в механической окраске и электромонтаже.

Всего на Worldskills присутствует около 1300 конкурсантов из 63 стран мира. Четыре дня участники будут соревноваться в самых различных сферах — от хлебопечения до флористики. В составе сборной России 9 жителей Северной столицы, которые будут соревноваться в 6 компетенциях.

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что 25 августа в городе состоится бесплатный фестиваль «День русской музыки.