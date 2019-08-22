25 августа в Петербурге в пятый раз состоится «День русской музыки»

Вход на мероприятие традиционно свободный. Фото: Комитет по культуре СПб

Вход на мероприятие традиционно свободный. Фото: Комитет по культуре СПб

Пятое по счёту ежегодное мероприятие будет посвящено сразу двум юбилеям — 175-летию со дня рождения Н. А. Римского-Корсакова и 180-летию М. П. Мусоргского.

В программе мероприятия — произведения «Могучей кучки» в исполнении солистов Мариинского и Михайловского театров, музыкантов Санкт-Петербургской филармонии, оркестра «Таврический»

с 12:00 до 17:00 мероприятие развернётся на площади Искусств, где откроются именные шатры музыкантов, в которых будут звучать их произведения с комментариями музыковедов.

Гала-концерт пройдёт в 19:00 на основной сцене. В ходе него будут исполняться одиночные творения Римского-Корсакова и Мусоргского, а также фрагменты из написанных ими опер.

Напомним, ранее GazetaSPb передавала, что пострадавшие при взрыве ракеты в районе Северодвинска атомщики идут на поправку.