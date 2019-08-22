Пострадавшие сотрудники «Росатома» идут на поправку

Атомщики, получившие травмы при взрыве на полигоне в Архангельской области, идут на поправку.

Как передаёт РИА «Новости», на сегодняшний день угроза для жизни пострадавших отсутствует и в скором времени они смогут вернуться на работу. Соответствующие данные привёл агентству официальный представитель «Росатома».

Напомним, что взрыв на полигоне Минобороны в районе Белого моря произошёл 8 августа в ходе испытаний неизвестного оружия. В результате инцидента погибло пятеро и получило травмы трое сотрудников государственной корпорации «Росатом».

Ранее GazetaSPb передавала, что США предложили внести в список СНВ-3 сразу все российские перспективные разработки.