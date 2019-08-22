В США потребовали включить в СНВ-3 всё новое российское оружие

Тема оружия и его запретов всё чаще появляется на международной повестке. Фото: pixabay.com

Тема оружия и его запретов всё чаще появляется на международной повестке. Фото: pixabay.com

Глава Минобороны США Марк Эспер отметил, что если договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США будет продлён, в него должно попасть всё новое российское оружие.

Соответствующее мнение он озвучил в эфире телеканала Fox News. По словам Эспера, если новый ДСНВ и будет, то в нём должны находиться все новые российские разработки. Более того, по его словам «у России есть нацеленные на Европу и потенциально оснащенные ядерными боеголовками крылатые ракеты».

Напомним, что подобные ракеты ранее были запрещены, но после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) их стало возможным вновь поставить на боевое дежурство.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Владимир Путин потребовал от губернаторов обеспечить безопасность горняков.