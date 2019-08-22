Путин потребовал обеспечить безопасность горняков

Путин потребовал обеспечить безопасность горняков
Шахта изнутри. Фото: pixabay.com

Глава России Владимир Путин отметил, что работа шахтёров опасна и трудна, вследствие чего им необходимо обеспечить безопасные и достойные условия труда.

Соответствующая информация доступна в стенограмме заседания, опубликованного на сайте Кремля. Сообщается, что разговор главы государства с губернаторами угледобывающих регионов состоялся в преддверии Дня шахтёра.

По мнению Путина, увеличение выработки должно сопровождаться активным внедрением современных технологий в сфере защиты труда, а также реализацией социальной поддержки как сотрудников шахт, так и жителей угледобывающих регионов.

Не обошёл он вниманием и экологическим проблемам.

«Гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб при­роде — это опасно, а значит, недопустимо», — отметил Владимир Путин.

Напомним, что последняя неделя «отметилась» целым рядом ЧП на различных российских шахтах. Так 16 августа на Кузбассе были эвакуирована 150 горняков из шахты «Таштагольская», а пожар на подстанции якутской «Денисовской» привёл к остановке работ и эвакуации личного состава. Буквально на следующий день произошёл пожар на глубине 200 метров шахты «Грамотеинская» (Кузбасс).

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