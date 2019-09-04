Самолет для фотосессии превратился в долг в 6 млн

Инжиниринговая компания Санкт-Петербурга заплатит почти полмиллиона исполнительного сбора за задержку выплат.

Инжиниринговая компания “РГП” расплатилась с долгами по договору фрахтования. Авиакомпания предоставила юрлицу самолет для фотосессии, но позже подала иск в Арбитражный суд Москвы на 6 млн рублей.

Суд признал иск справедливым, но задолженностью пришлось заниматься судебным приставам Петербурга, сообщили GazetaSPb в УФСПП 4 сентября. Компания должник не спешила гасить долг. Сначала отдел в Красногвардейском районе Петербурга оценил средства компании на счетах в банке, затем решил арестовать самолет. За задержку выплат к долгу добавили исполнительный сбор в 421 тысячу рублей.

Сейчас юрлицо погасило долг, но исполнительный сбор придется взыскивать принудительно, передают в УФССП. Компании грозят новые штрафы за неявку гендиректора на прием и непредоставление сведений об имуществе.

Ранее GazetaSPb сообщила, что россиянам разрешат выкупать свои долги.