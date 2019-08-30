Россиянам разрешат выкупать свои долги

Перекупить долг у нового владельца можно будет по двойной цене. Фото: pixabay.com

Перекупить долг у нового владельца можно будет по двойной цене. Фото: pixabay.com

Перед сделкой с коллекторами банк обяжут спросить мнения заемщка.

Россиянам разрешат выкупить собственные долги у банков и МФО до того, как о них расскажут коллекторам. Новые правила введут только для добросовестных граждан, а не для злостных должников.

Министерство экономразвития хочет обязать банки и микрофинансовые организации предлагать сделку заемщику перед передачей данных коллекторам, сообщает газета “Коммерсантъ” 30 августа. Чиновники считают, что любой оказаться в ситуации, когда выплачивать кредит не получается, а банк отказывает в реструктуризации долга.

Должнику хотят разрешить перекупать долг у нового владельца — правда, по цене, возросшей в 2 раза. Если покупатель долга знал, что банк не спросил должника, то стоимость наоборот упадет в 2 раза.

Число россиян с как минимум тремя непогашенными кредитами выросло на 12% в 2018 году и достигло 15,1 млн человек, по данным Бюро кредитных историй. Это почти треть от общего числа заемщиков. Четверть из них имеет два кредита. Средний размер долга у заемщиков с одним кредитом возрос на 12% за год до 137 тысяч рублей, с двумя — на 11%, до 284 тысяч рублей.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Росстат посчитал объемы теневой экономики РФ.