Росстат посчитал, сколько денег России лежит в тени

Росстат посчитал, сколько денег России лежит в тени
Теневая экономика — экономические отношения граждан, которые не учитываются государством и не облагаются налогами. Фото: pixabay.com

На конец 2018 года в теневом секторе оказались заняты около 14 млн человек.

Росстат посчитал объем теневой экономики России — ее оценили 11,7 трлн рублей, что составляет примерно 12,7% от ВВП в 2017 году.

Теневая экономика — экономические отношения граждан, которые не учитываются государством и не облагаются налогами. Росстат считает, что наибольшее число денег проходит мимо налоговой в торговой сфере, недвижимости (примерно половина от всей теневой экономики — 6,3% ВВП), с/х и строительстве, сообщает РБК 29 августа.

Сферами, где теневой деятельности нет, являются государственное управление, военная сфера, водоснабжение и ликвидация отходов. Криминальная деятельность вообще не попала в данные Росстата.

На конец 2018 года в теневом секторе оказались заняты около 14 млн человек — почти пятая часть всего трудоустроенного населения. Зарплаты в конвертах и на неофициальной работе сформировали скрытый фонд оплаты труда в более 13 трлн рублей

Ранее GazetaSPb сообщила, что власти Петербурга намерены выпустить облигации на 36,9 млрд рублей.

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