Власти Петербурга намерены выпустить облигации на 36,9 млрд рублей

Власти Петербурга намерены выпустить облигации на 36,9 млрд рублей
Смольный определился с объемом заимствований до 2021 года. Фото: Википедия

Петербургские власти примут решение о выпуске облигаций в конце ноября — начале декабря 2019 года. Предельный объем заимствований по планам составит порядка 36,9 млрд рублей.

Порог на 2020 год установлен на уровне 74 млрд рублей. В 2021 году эта цифра возрастет до 96,5 млрд рублей. Соответствующие данные содержатся в проекте поправок в бюджет Петербурга на текущий год и плановый период 2020-2021 годов, пишет «Мойка78».

Размер гособлигаций варьируется от 16,9 млрд рублей в 2019 году до 52,8 млрд рублей в 2021 году.

В Смольном выпуск облигаций рассматривают как основной инструмент заимствований в 2019 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что власти Петербурга называют одной из главных задач — переход к бюджету развития. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов, бюджет Петербурга должен соответствовать статусу города федерального значения.

бюджет бюджет Петербурга новости спб облигации
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Великобританский парламент отправят в отпуск — чтобы не мешал Brexit
Российская пара не смогла провезти айфоны из Финляндии в Карелию
Петербургские автозаводы в июле увеличили производство на 8%
Куски лососей с Фарерских островов простаивают в порту Петербурга
Инновационные разработки Петербурга представили на выставке в Китае
Петербург на 2 недели остается без арбитражного суда
Власти Петербурга намерены выпустить облигации на 36,9 млрд рублей
Мужчина ударил ровесника ножом во время ссоры в Ленобласти