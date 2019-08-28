Власти Петербурга намерены выпустить облигации на 36,9 млрд рублей

Петербургские власти примут решение о выпуске облигаций в конце ноября — начале декабря 2019 года. Предельный объем заимствований по планам составит порядка 36,9 млрд рублей.
Порог на 2020 год установлен на уровне 74 млрд рублей. В 2021 году эта цифра возрастет до 96,5 млрд рублей. Соответствующие данные содержатся в проекте поправок в бюджет Петербурга на текущий год и плановый период 2020-2021 годов, пишет «Мойка78».
Размер гособлигаций варьируется от 16,9 млрд рублей в 2019 году до 52,8 млрд рублей в 2021 году.
В Смольном выпуск облигаций рассматривают как основной инструмент заимствований в 2019 году.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что власти Петербурга называют одной из главных задач — переход к бюджету развития. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов, бюджет Петербурга должен соответствовать статусу города федерального значения.