Власти Петербурга намерены выпустить облигации на 36,9 млрд рублей

Смольный определился с объемом заимствований до 2021 года. Фото: Википедия

Смольный определился с объемом заимствований до 2021 года. Фото: Википедия

Петербургские власти примут решение о выпуске облигаций в конце ноября — начале декабря 2019 года. Предельный объем заимствований по планам составит порядка 36,9 млрд рублей.

Порог на 2020 год установлен на уровне 74 млрд рублей. В 2021 году эта цифра возрастет до 96,5 млрд рублей. Соответствующие данные содержатся в проекте поправок в бюджет Петербурга на текущий год и плановый период 2020-2021 годов, пишет «Мойка78».

Размер гособлигаций варьируется от 16,9 млрд рублей в 2019 году до 52,8 млрд рублей в 2021 году.

В Смольном выпуск облигаций рассматривают как основной инструмент заимствований в 2019 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что власти Петербурга называют одной из главных задач — переход к бюджету развития. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов, бюджет Петербурга должен соответствовать статусу города федерального значения.