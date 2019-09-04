“ЛенСерт” оштрафовали почти на 1 млн за плохие сертификаты

Сотрудники прокуратуры Петербурга пришли с проверкой в офисы юрлица и не нашли сертификационных дел.

Сотрудники прокуратуры проверили, как ООО “ЛенСерт” исполняло закон об аккредитации. В работе организации нашли нарушения.

Проверяющие выяснили, что сотрудники компании не держали сертификационные дела в офисах, сообщили GazetaSPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 4 августа. При этом организация выдавала сертификаты соответствия товара в нарушение законодательства.

Всего прокуратура Калининского района Петербурга возбудила восемь дел о нарушениях. Чиновников оштрафовали на 60 тысяч. При этом Арбитражный суд Петербурга оштрафовал само юрлицо на 800 тысяч. Сейчас все нарушения устранены.

Ранее GazetaSPb сообщила, что с компании взыскали 6 млн по долгам за самолет для фотосессий.