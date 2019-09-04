В Гатчине после пожара нашли останки человека

В Гатчине после пожара нашли останки человека
По предварительным данным, погибла пенсионерка. Фото: pixabay.com

Неизвестный не успел выбраться из охваченного огнем дома и сгорел заживо.

Об этом стало известно сегодня, 4 сентября. Обо всем рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

В тексте сказано, что все случилось в садоводстве «Медик» на окраине Гатчины. Там горел дачный дом, в котором находился как минимум один человек. Огонь успел распространиться на площадь в 24 квадратных метров.

На место в два часа ночи прибыли спасатели – семь человек и две единицы техники. Они справились за полчаса, после ликвидации возгорания в здании нашли останки человека, сообщили 47news в правоохранительных органах.

По предварительным данным, они принадлежат 80-летней пенсионерке. Пока непонятно, как именно все произошло.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Ленинградской области произошло ДТП с участием поезда и автомобиля. Столкновение произошло около 16:00 4 сентября на железнодорожном переезде возле перегона Теребочево—Глажево, есть погибшие.

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