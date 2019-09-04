Дело в отношении водителя, прокатившего полицейского на капоте в Шушарах, доработают

Такое решение принял суд, который посчитал, что в протоколе не достает некоторых данных.

Об этом стало известно сегодня, 4 сентября. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Дело рассматривают в Пушкинском районном суде – там отметили, что оно требует доработки, так как в протоколе отсутствует информация о виновнике ДТП, месте происшествия, а также о пострадавшем.

Напоминаем, что все случилось в Шушарах пару дней назад. Там полицейские, заметив странное поведение молодого человека, попытался вступить в контакт с ним. Он, испугавшись, сел в свой «Хендай» – сотрудник правоохранительных органов оказался на капоте автомобиля. Это не остановило горе-водителя, который прокатил полицейского. По предварительным данным, нарушитель является сыном петербургского бизнесмена. В отношении него возбудили дело об административном правонарушении.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Ленинградской области произошло ДТП с участием поезда и автомобиля.