В Центре медиаискусств в Петербурге будут учить саунд-дизайну и диджиталу

В центре Петербурга 4 сентября открылся Центр медиаискусств — структурное подразделение «Академии талантов». Площадка расположена на Лафонской улице, недалеко от Смольного.

Работа в Центре будет осуществлятьcя по четырем образовательным кластерам: Саунд-дизайн, Digital-art, Радио-production и Визуальные искусства, сообщает комитет по образованию.

В первый год работы планируется запустить 19 программ дополнительного образования. Среди них «Основы электронной музыки и диджеинг», «Тележурналистика», «Умный город: введение в урбанистику. Основы архитектурного мышления» и «Основы 3D-моделирования».

Заниматься юные петербуржцы смогут как в постоянных группах, так и по краткосрочным программам. В год посетить Центр сможет до 20 тыс. детей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что для школьников в Петербурге запустили информационную систему «Навигатор профессий».