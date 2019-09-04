В Петербурге заработал онлайн «Навигатор профессий» для школьников

В Петербурге заработал онлайн &#171;Навигатор профессий&#187; для школьников
Навигатор профессий Санкт-Петербурга. Скриншот: profinavigator.ru

В Петербурге запустили Городскую информационную систему «Навигатор профессий». Она разработана для того, чтобы помочь школьникам определиться со специальностью.

Презентация системы прошла в Академии цифровых технологий в Петроградском районе. «Навигатор профессий» призван дать ученикам средних и старших классов рекомендации по выбору образовательного учреждения и места работы в Петербурге.

«С помощью портала уже к 8 классу наши дети совместно с родителями смогут определиться, какую профессию выбрать, и, что очень важно, приблизительно просчитать свою будущую заработную плату», — отметила председатель комитета по образованию Жанна Воробьева.

На презентации также присутствовали вице-губернатор Владимир Кириллов, ректоры вузов и директора образовательных учреждений города.

С проектом сотрудничает ряд ведущих предприятий города. Информацию о вакансиях предоставили ПАО «Мегафон», ООО «Яндекс», ГК «Ростех», ОАО «РЖД», ООО «Геофарм» и другие.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что эксперты Роскачества назвали продукты, которые не следует давать школьникам на завтрак.

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