Эксперты Роскачества рассказали, что не следует давать школьнику на завтрак

Эксперты Роскачества рассказали, что не следует давать школьнику на завтрак
Давать детям на завтрак сухие завтраки рекомендуется не чаще двух раз в неделю. Фото: Pixabay

Специалисты Российской системы качества провели исследование, в ходе которого выяснили, что здоровью ребенка может навредить ежедневное употребление готовых завтраков.

Главным минусом готовых завтраков является повышенное содержание сахара. После подобной еды в организме ребенка резко подскакивает уровень глюкозы в крови и начинается активная выработка инсулина. Впоследствии это может привести к ожирению, развитию сахарного диабета и нарушению работу ЖКТ.

Давать детям на завтрак сухие завтраки рекомендуется не чаще двух раз в неделю. При этом их следует выбирать с наименьшим содержанием сахара, а также большим количеством клетчатки.

Эксперты рекомендуют употреблять на завтрак каши на молоке. Так, самым лучшим завтраком для школьника может стать овсяная, гречневая, ячменная и кукурузная каши, в которых содержится большое количество минералов и витаминов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что шоколадных шариков на завтрак хватит ребенку максимум на час.

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