Эксперты Роскачества рассказали, что не следует давать школьнику на завтрак

Давать детям на завтрак сухие завтраки рекомендуется не чаще двух раз в неделю. Фото: Pixabay

Давать детям на завтрак сухие завтраки рекомендуется не чаще двух раз в неделю. Фото: Pixabay

Специалисты Российской системы качества провели исследование, в ходе которого выяснили, что здоровью ребенка может навредить ежедневное употребление готовых завтраков.

Главным минусом готовых завтраков является повышенное содержание сахара. После подобной еды в организме ребенка резко подскакивает уровень глюкозы в крови и начинается активная выработка инсулина. Впоследствии это может привести к ожирению, развитию сахарного диабета и нарушению работу ЖКТ.

Давать детям на завтрак сухие завтраки рекомендуется не чаще двух раз в неделю. При этом их следует выбирать с наименьшим содержанием сахара, а также большим количеством клетчатки.

Эксперты рекомендуют употреблять на завтрак каши на молоке. Так, самым лучшим завтраком для школьника может стать овсяная, гречневая, ячменная и кукурузная каши, в которых содержится большое количество минералов и витаминов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что шоколадных шариков на завтрак хватит ребенку максимум на час.