Шоколадных шариков на завтрак хватит ребенку максимум на час

Шоколадных шариков на завтрак хватит ребенку максимум на час
Шарики вызывают ожирение. Фото: pixabay.com

Быстрые завтраки оказались слишком сладкими для экспертов Роскачества.

Роскачество проверило шоколадные шарики для завтрака и осталось ими недовольно — слишком сладкие.

Ведомство взяло на проверку продукты 14 брендов. Более половины рассмотренных образцов содержали в 2 раза больше сахара, чем в суточной норме. Эксперты Роскачества уверены, что углеводы в сухих завтраках становятся “быстрыми”, так что тарелка шариков насытит ребенка максимум на 1 час.

При этом ведомство указало на высокую калорийность быстрых завтраков — 380 ккал на 100 г. Специалисты уверены, что систематическое утреннее поедание продукта ведет к ожирению и нарушению обмена веществ.

В России около 26% женщин и 14% мужчин страдают от лишней массы тела, по данным Минздрава.

Ранее Gazeta.SPb рассказала что будет, если пропускать завтрак.

еда завтрак здоровье ожирение продукты роскачество шоколад
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ГИК не откажется от «дачных» участков вопреки рекомендациям Памфиловой
Дагестанец отдал 12 млн на квартиру фальшивому застройщику
Сейф с коллекцией фотообъективов и пистолетом исчез из квартиры на ...
Из санатория в Сестрорецке похитили банкомат
Съезд с КАД на Энгельса полностью перекроют
Полиция задержала троих уроженцев Закавказья, подозреваемых в дерзком ...
Пьяный петербуржец угрожал ножом бывшей жене при ребенке
ГИК Петербурга предупредил Бортко за стих Киплинга