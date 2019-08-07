Шоколадных шариков на завтрак хватит ребенку максимум на час

Быстрые завтраки оказались слишком сладкими для экспертов Роскачества.

Роскачество проверило шоколадные шарики для завтрака и осталось ими недовольно — слишком сладкие.

Ведомство взяло на проверку продукты 14 брендов. Более половины рассмотренных образцов содержали в 2 раза больше сахара, чем в суточной норме. Эксперты Роскачества уверены, что углеводы в сухих завтраках становятся “быстрыми”, так что тарелка шариков насытит ребенка максимум на 1 час.

При этом ведомство указало на высокую калорийность быстрых завтраков — 380 ккал на 100 г. Специалисты уверены, что систематическое утреннее поедание продукта ведет к ожирению и нарушению обмена веществ.

В России около 26% женщин и 14% мужчин страдают от лишней массы тела, по данным Минздрава.

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