Ученые назвали последствия пропущенного завтрака

Ученые назвали последствия пропущенного завтрака
Ученые изучили около 4,5 тысяч подростков. фото: pixabay.com

Подростки рискуют заработать ожирение и все, что за этим следует.

Ученые из Бразилии рассказали о рисках, которые влечет за собой пропущенный завтрак. Подростки могут раньше заработать диабет и заболевания сердца без утренней трапезы.

Юноши и девушки рискуют заработать ожирение, пропуская завтрак, сообщает Medical Xpress 24 июля. Ученые проследили за здоровьем 3,5 тысяч европейских детей и около 1 тысячи бразильских подростков — всего от 14 до 18 лет.

Наивысшую предрасположенность к ожирению нашли именно у пропускавших завтрак. Обхват талии таких детей вырастал на 2,5 см среди мальчиков и почти на 2 см у девочек в среднем. Росла и масса тела — что теоретически может повлечь за собой множество других проблем со здоровьем, включая сердечные заболевания.

Данных для взрослых людей ученые пока не представили.

В России в последние годы увеличивается число страдающих от ожирения, по данным Минздрава. Среди мужчин от 25 до 64 лет около 27% страдают от лишнего веса, среди женщин — до 30%.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что изображения вредной еды влияют на ожирение.

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Ученые назвали последствия пропущенного завтрака
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