Ученые уверены, что изображение вредной пищи влияет на ожирение

Они не советуют покупать вещи со «съедобными» принтами.

Своими наблюдениями поделились научные сотрудники Мичиганского университета. Она отследили, как изображения на одежде влияет на пищевые привычки детей. Оказалось, что те, кто предпочитал надевать вещи с изображением еды, чаще были подвержены ожирению. Избыточный вес мог появиться не сразу – привычка, сформированная годами, давала о себе знать в подростковом и даже более взрослом возрасте, уверены эксперты.

Специалисты также подсчитали, что на каждой четвертой одежде есть изображение газировки, бургера или любой другой вредной пищи.

Дело в том, что, глядя на футболку с едой, ребенок якобы хочет чаще есть. Такой же эффект срабатывает и у других ребят, которые видят на сверстнике модный принт. Неправильное питание, напоминают ученые, приводит к большим проблемам. Они советуют покупать другую одежду, а производителей просят использовать другие изображения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые назвали предел выносливости для спортсменов и беременных женщин.