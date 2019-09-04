Маленькая девочка упала с десятого этажа и чудом выжила

Малышку госпитализировали с серьезными травмами.

Об этом стало известно сегодня, 4 сентября. Обо всем сообщается на сайте подмосковного главка Следственного комитета. Все случилось в городе Щелково Московской области.

Ребенок находился под присмотром бабушки, которая отвлеклась на какое-то время. В этот момент и случилось страшное. Трехлетняя девочка выпала с балкона десятого этажа и осталась жива.

Врачи, прибывшие на место, диагностировали травмы грудной клетки, живота и черепа. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела.

Напоминаем, что эксперты просят родителей не оставлять малышей без присмотра. Чтобы не происходило подобных инцидентом, стоит закрывать окна и убирать от них кресла и стулья, по которым дети могут вскарабкаться.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что станцию метро «Чкаловскую» закрывали из-за травмированного мальчика. Руку ребенка затянуло в гребенку эскалатора. Его жизни ничего не угрожает.