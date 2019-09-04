«Чкаловскую» закрывали из-за травмированного мальчика

Руку ребенка затянуло в гребенку эскалатора. Его жизни ничего не угрожает.

Об этом стало известно сегодня, 4 сентября. Обо всем рассказали в ГУП «Петербургский метрополитен», а также очевидцы. Все случилось на станции метро «Чкаловская» – ее закрывали на какое-то время вечером. Рука восьмилетнего мальчика оказалось затянутой в гребенку эскалатора, ему на выручку пришли сотрудники экстренных служб и спасатели. Они заявили, что угрозы жизни нет. Врачи, осмотрев школьника, диагностировали легкие травмы. Сейчас «Чкаловская» работает по расписанию.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что продолжается расследование уголовного дела о 12-летней девочке, захлебнувшейся в бассейне Турции.

В связи со смертью 12-летней Алисы из Петербурга, которая захлебнулась в бассейне отеля Sunhill в турецком Бодруме, правоохранительные органы переквалифицировали уголовно дело на «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Сразу несколько россиянок погибли во время отдыха на южном курорте – кто-то захлебнулся в бассейне, кто-то погиб в аквапарке, а кому-то неудачно провели операцию.